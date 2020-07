Toninelli (M5S) contestato al bar, la reazione: “Non mi rompete i c…” | VIDEO

Momenti di tensione in un bar per Danilo Toninelli: l’ex ministro dei Trasporti del Movimento Cinque Stelle è stato infatti fermato da alcuni cittadini, che lo hanno contestato per le ultime azioni dei pentastellati, soprattutto per l’alleanza di Governo con il Pd. “Come mai fino a tre anni fa eravate davanti al Parlamento a manifestare contro di loro? Parlavate di nuovo oscurantismo e adesso siete al Governo con loro”, gli fa notare un uomo. “Io vi dico di guardare ai fatti – risponde stizzito Toninelli – e non alle alleanze: prima succedevano un sacco di porcate, adesso non più. E sapete perché? Perché ci siamo noi. Non siamo come gli altri”.

I toni poi si alzano, con Toninelli che sbotta: “Siete venuti qui per aggredirmi. Io lì dentro mi dimezzo lo stipendio da 7 anni e lo faccio per difendere i vostri interessi. Quindi non venite a rompermi i c…”. Dopodiché, l’ex ministro si è alzato ed è andato via, tra le urla (e qualche insulto) dei cittadini.

