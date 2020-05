Danilo Toninelli spiega a Giulio Gallera l’indice di trasmissibilità | VIDEO

L’ex ministro Danilo Toninelli, più volte criticato per le sue gaffe, si prende la sua rivincita e in un video spiega a Giulio Gallera l’indice di trasmissibilità sul quale è inciampato qualche giorno fa l’assessore al Welfare della regione Lombardia, il quale, poi, ha tentato di giustificare il suo strafalcione attaccando i giornalisti di TPI. In un filmato pubblicato sul suo profilo ufficiale Facebook, l’ex ministro dei Trasporti commenta le dichiarazioni di Gallera sull’indice di trasmissibilità definendola una “boiata”. Dopo aver mostrato il video con la gaffe dell’assessore lombardo, Toninelli spiega che “Tutti sanno che l’indice di trasmissibilità a 0,50 significa che un positivo ne contagia in media 0,5, se è a 1 ne contagia 1 e se è a 2 l’indice di trasmissibilità, un positivo ne contagia in media 2. Poi ci sarà qualcuno che ne contagia di più e qualcuno che ne contagia di meno. Ma la media è quella lì. E lui è l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia”.

Toninelli, poi, rincara la dose e ricorda che Gallera è “quello che ha fatto la delibera che mandava i positivi di Coronavirus nelle case di riposo creando una bomba di contagio” ma anche che “lui è quello che dopo settimane dall’inizio dalla pandemia si è accorto che esisteva una legge che gli avrebbe permesso di fare la zona rossa in val Seriana” senza dover aspettare il via libera del governo.

