Strage di migranti, oggi consiglio dei ministri a Cutro. Scritte sui muri contro Piantedosi

A più di dieci giorni dal naufragio costato la vita a 72 persone, il consiglio dei ministri oggi si riunisce a Cutro. Un segnale dato da Palazzo Chigi per spegnere le polemiche indirizzate al governo e in particolare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Critiche che hanno trovato spazio anche sui muri del comune calabrese, dove il governo si riunirà alle ore 15.45. “Cutro non difende Piantedosi”, riporta una scritta comparsa nei pressi della cittadina. “Il governo arriva, i morti rimangono”, si legge ancora, “Benvenuti in Italia”. Su un altro muro: “La loro speranza è uguale alla nostra”. Poi c’è un numero “72” con una croce vicina e la scritta: “Cutro e la Calabria come Siria e Pakistan, abbandonati a se stessi”.

All’ordine del giorno del consiglio dei ministri, che si riunirà nella sede del municipio, ci sarà un decreto su ‘Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Nel mirino del governo ci saranno gli scafisti, con un duro inasprimento delle pene attuali, che prevedono il carcere da 1 a 5 anni e multe fino a 15mila euro. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, le pene potrebbero essere raddoppiate a 10 anni introducendo un’aggravante per aver provocato la morte di chi, per fuggire dal proprio paese, si affida a scafisti sperando di raggiungere l’Europa.

Fonti qualificate spiegano all’Adnkronos che si starebbe addirittura valutando di raddoppiarle a 10 anni, introducendo anche un aggravante ad hoc per chi provoca la morte di chi, per fuggire dal proprio Paese, si affida a scafisti sperando di raggiungere l’Europa. Nel decreto potrebbe trovare spazio anche uno snellimento delle procedure per chi vuole entrare in Italia regolarmente, nonché un intervento normativo e burocratico per accelerare le richieste.

Previsti anche maggiori controlli sul fronte accoglienza, con l’ipotesi di un intervento sui centri che accolgono i migranti e di un aumento dei flussi tramite i corridoi umanitari, che potrebbero avere un’estensione temporale. Esclusa per il momento una stretta sui permessi di soggiorno. La richiesta della Lega di ripristinare alcune norme contenute nei decreti sicurezza dovrebbe rimanere al momento inascoltata.