Stati generali economia Italia di Conte: ultimo giorno di lavori | DIRETTA

Oggi, domenica 21 giugno, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma è in programma l’ultimo giorno di incontri degli Stati generali sull’economia dell’Italia, voluti dal premier Giuseppe Conte per stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. Alle ore 18 è prevista la conferenza stampa conclusiva del Presidente del Consiglio.

Stati generali: cosa è successo ieri

Si tirano le somme. Conte offre un confronto alle opposizioni. Il premier: “La prossima settimana ok al dl Semplificazioni”. La Lega fredda sul dialogo: “Le nostre proposte le abbiamo già depositate in Parlamento”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni risponde: “Ci andremo per svelare il bluff del governo”. Sì della Corte dei conti alle risorse per gli artigiani.



Stati generali sull’economia dell’Italia: ultimo giorno di incontri | DIRETTA

Stati Generali, il programma di domenica 21 giugno:

Ore 9

Catia Bastioli – AD Novamont

Lavinia Biagiotti Cigna – Presidente e CEO di Biagiotti Group

Fabrizio Di Amato – Presidente Maire Tecnimont SPA

Daniele Ferrero – Presidente e AD Venchi

Betta Maggio – AD U- earth Biotechnologies

Vito Pertosa – Fondatore Gruppo Industriale Angel

Andrea Pontremoli – AD Dallara Automobili

Giordano Riello – Riello International Group

Renzo Rosso – Presidente OTB

Alberto Vacchi – Presidente IMA SPA

Chiara Burberi – Presidente e CEO Redooc

Vincenzo Balzani – Prof. Emerito Università di Bologna

Ore 14

Alessandro Baricco – Scrittore

Stefano Boeri – Architetto

Massimiliano Fuksas – Architetto

Stefano Massini – Scrittore

Franco Maria Ricci – Presidente di Fondazione Italiana Sommelier

Elisa – Cantautrice

Giuseppe Tornatore – Regista

Monica Guerritore – Attrice

Ore 16

Incontro con la Consulta delle Professioni Sanitarie.

Ore 18

Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte

Leggi anche: 1. Calenda a TPI: “Gli Stati Generali sono inutili. Il piano Colao era buono, il governo l’ha svalutato senza motivo” (di Luca Telese) / 2. Mancata zona rossa, Crisanti sarà il super consulente della procura di Bergamo: “Ora voglio scoprire la verità” (di Francesca Nava e Veronica Di Benedetto Montaccini) / 3. Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” (di Selvaggia Lucarelli)

4. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus a dicembre 2019: lo studio dell’Iss / 5. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid / 6. Esclusivo: per un vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri volontari non professionisti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Conte e la trattativa sul Recovery Fund: i nodi ancora da sciogliere Esclusivo TPI: Fontana e Gallera in centro a Roma senza mascherina. “Cancellate quelle foto” Floyd, Lega FdI votano contro la risoluzione del Parlamento Ue sul razzismo