Stati generali economia Italia di Conte: sesto giorno di incontri | DIRETTA

Anche oggi, venerdì 19 giugno, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma, si tengono gli Stati generali sull’economia dell’Italia, giunti al sesto giorno di incontri, voluti dal premier Giuseppe Conte per stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. I faccia a faccia di oggi si svolgono tutti nel pomeriggio dal momento che il premier in mattinata è impegnato nel Consiglio Europeo. Dalle 17, il premier incontrerà tutte le associazioni professionali, tra cui il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Confprofessioni, Rete Professioni Tecniche, Confederazione AEPI – Associazione Europea Professionisti e Imprese, Confassociazioni, Assoprofessioni COLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali. Alle 20, invece, andrà in scena il vertice con il Consiglio Nazionale Giovani.

Stati generali sull’economia dell’Italia: sesto giorno di incontri | DIRETTA

Stati generali: cosa è successo ieri nel quinto giorno di incontri

Nella giornata di ieri, giovedì 18 giugno, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma si è svolto il quinto giorno di incontri degli Stati generali. Ieri, il premier si è confrontato nella mattinata con i vertici di Coldiretti per poi proseguire con tutte le confederazioni del food. Nel pomeriggio, invece, il presidente del Consiglio ha incontrato gli organi del turismo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente l’epidemia di Covid-19.

Proprio a riguardo del turismo, il premier Conte ha affermato che “Il nostro Paese è una delle mete più ambite per il turismo. Abbiamo un primato dal punto di vista culturale: è un nostro punto di forza, e a tal proposito nel piano del rilancio dl Paese c’è piena, convinta e determinata volontà del governo di rinforzare questi brand strategici”.

Leggi anche: 1. Fondazione Gimbe: “Aumentati i casi di Coronavirus nell’ultima settimana, ma le Regioni non forniscono tutti i dati” / 2. L’infettivologo Cauda: “Anche le città italiane rischiano l’effetto Pechino: ecco perché” / 3. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid

4. Coronavirus, il farmaco sperimentale italiano Mavrilimumab riduce la mortalità / 5. La mascherina riutilizzabile che uccide il Coronavirus (e si ricarica con una presa Usb) / 6. Mattarella riceve Conte e i membri del governo in vista del Consiglio Europeo: “Servono risposte concrete in tempi rapidi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Conte davanti alla Commissione Regeni: "Da Al Sisi disponibilità, ora aspettiamo i fatti" Orlando: "Sono in quarantena, preso aereo con un positivo al Coronavirus" Mattarella vede Conte: "Servono risposte concrete in tempi rapidi"