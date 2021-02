“Chiamami ancora Milano”: è questo il claim della campagna di comunicazione che il Pd di Milano ha lanciato oggi a sostegno della ricandidatura di Beppe Sala a Sindaco. Annunciata da un video dai toni emozionali, che sottolinea l’orgoglio di Milano anche nelle difficoltà determinate dal Covid-19, la campagna si compone anche del sito www.chiamamiancoramilano.it, attraverso il quale iscritti e simpatizzanti possono contribuire con idee e proposte alla campagna che sta per entrare nel vivo.

“La pandemia ha fatto emergere nuovi bisogni e necessità da parte di cittadine e cittadini. Donne e uomini a cui Milano è pronta a rispondere, ripensando i suoi spazi, i suoi servizi e i suoi tempi, senza però rinunciare ad essere se stessa”, spiega la segretaria metropolitana Dem Silvia Roggiani.

“Noi ci siamo, perché Milano sia ancora la città delle opportunità, la casa per tutte e tutti. Siamo al fianco di Beppe Sala per portare avanti il progetto per una Milano ancora più inclusiva, innovativa, aperta”.

Mentre il Sindaco in carica si prepara a cercare la conferma, non è ancora risolta la vicenda relativa al suo principale sfidante. Al contrario, la situazione del centrodestra si fa sempre più ingarbugliata e Roberto Rasia Dal Polo, pur contando sul favore di Matteo Salvini, potrebbe essere scavalcato in extremis da Simone Crolla, consigliere delegato American Chamber of Commerce in Italy che piace molto al neoministro Giancarlo Giorgetti.

