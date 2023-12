MSC porta le crociere a Milano

Apre al pubblico, oggi venerdì 15 dicembre fino al 12 gennaio il temporary store di MSC

Apre a Milano, in zona Gae Aulenti, MSC Lighthouse il primo temporary store in cui è possibile vivere l’esperienza di una vacanza targata MSC attraverso la tecnologia immersiva, i giochi di luce interattivi e altri effetti speciali. “Realizziamo un sogno che avevamo nel cassetto da tempo, ovvero portare le nostre crociere anche nelle città che non vengono toccate dal mare” queste le parole di Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere.

L’MSC Lighthouse è uno spazio in cui vengono ricreate le atmosfere magiche delle vacanze MSC, attraverso alcuni giochi di luce che interagiscono con le persone presenti, sembrerà di essere in riva al mare, mentre indossando i visori tridimensionali si verrà proiettati sul “Ponte dei Sospiri”, uno dei punti più suggestivi e romantici delle navi da cui poter ammirare l’immensità del mare o la navigazione negli straordinari fiordi norvegesi.

Attraverso un virtual tour è anche possibile “salire a bordo” di una delle ventidue navi MSC, passeggiando insieme agli avatar dei propri amici negli spazi pubblici tra negozi e lounge bar, ristoranti, ponti esterni con le piscine, assistere agli incredibili spettacoli del teatro di bordo delle navi o essere serviti al tavolo con piatti gourmet nei ristoranti della nave, visitare le spaziose cabine.

Particolare cura anche nell’allestimento delle vetrine esterne del temporary store, che sono caratterizzate da un grande videowall di 68 metri quadrati che riproduce in timelapse le 24 ore di una calda giornata caraibica che si può vivere su una delle navi targate MSC. Fanno bella mostra di sé anche le maglie di Milan, Napoli e Genoa, le squadre di Serie A sponsorizzate da MSC.