Roberto Cavalli apre una nuova boutique a Milano: evento con Jo Squillo

C’è una grande novità a Milano e porta il nome di Roberto Cavalli, che ha ufficialmente aperto una nuova boutique con la partecipazione di Jo Squillo, da diversi anni legata al mondo della moda e dello spettacolo. Situata nel cuore del Quadrilatero della Moda, precisamente in Via Santo Spirito 24, questa nuova sede rappresenta un punto ancora più alto per quanto concerne l’affermazione del brand nei principali mercati internazionali.

Da sottolineare soprattutto c’è il valore simbolico del brand Roberto Cavalli e la capacità del marchio di rinnovare la propria presenza fisica in una città chiave per il settore. Qui l’eccellenza artigianale entra direttamente in contatto con la visione creativa e futuristica del brand, che dà vita a capi di abbigliamento su misura destinati a celebrità di fama mondiale e ad una clientela particolarmente d’élite. Lo spazio, inaugurato all’inizio del mese, è diventato anche in via ufficiale la sede del Roberto Cavalli atelier dedicato alle collezioni haute couture.



Come si sta evolvendo l’e-commerce del fashion negli ultimi anni



Il settore della moda, a prescindere da iniziative come questa, sta seguendo comunque una strada ben definita. L’e-commerce del fashion, infatti, è sempre più esperienza per portare il consumatore a vedere cosa comprare in ambientazioni maggiormente concrete. Si tratta di un tipo di modalità che, combinata tra il sito di e-commerce, i social network come Instagram e TikTok e le stories dei vari influencer, può diventare una grande fonte di ispirazione.

In questa maniera si va ad attirare le attenzioni anche di tutti quei consumatori che prediligono gli acquisti direttamente all’interno dei negozi fisici. Come testimoniato da una ricerca condotta da Zalando in collaborazione con l’istituto YouGov, non è un caso che emerga sempre di più l’influenza dei social media e dei siti di e-commerce sulle scelte di acquisto dei capi di abbigliamento.



Le nuove forme di intrattenimento nel mondo della moda



La moda oggi non è più solo shopping, si sta trasformando in una forma di intrattenimento digitale completa e capace di coinvolgere gli utenti con esperienze interattive, live streaming e contenuti immersivi che vanno oltre la semplice vetrina online. Il pubblico che segue moda, eventi esclusivi e brand iconici, infatti, è spesso e sempre più interessato anche ad esperienze digitali che richiamano gli stessi valori di estetica, coinvolgimento e spettacolarità.

L’e-commerce del fashion evolve integrando live shopping con show in diretta e interazioni social che spingono gli utenti a partecipare, commentare e acquistare in tempo reale, trasformando il percorso d’acquisto in uno spettacolo digitale. Il mondo della moda, d’altronde, non conosce confini e ha conquistato anche ambiti dell’intrattenimento digitale molto distanti dalle passerelle tradizionali, come quello del gioco online e dei casinò live.

In questi contesti la moda non è un semplice dettaglio: look, estetica dei croupier e scenografie curate diventano parte integrante dell’esperienza visiva, trasformando il tavolo da gioco in una vera e propria passerella digitale. Tra le tendenze più innovative del settore confermiamo comunque il live shopping, che secondo quanto riportato dalla ricerca “Live Shopping: la rivoluzione dell’e-commerce” condotta da Nielsen per Bazr, sta conquistando sempre di più anche gli italiani.

Quest’analisi ha coinvolto più di 2mila persone tra i 18 e i 44 anni che recentemente hanno effettuato degli acquisti online seguendo anche vari influencer. Questo a testimonianza del fatto che il mondo social ha a dir poco conquistato un ruolo fondamentale nelle scelte di acquisto della gente.



La nuova boutique di Roberto Cavalli e il ruolo sempre più centrale di Milano nel mondo della moda



Grazie al suo Quadrilatero della Moda, alla capacità di unire tradizione ed innovazione e all’organizzazione di grandi eventi come la Milano Fashion Week, Milano sta diventando un punto di riferimento sempre più importante a livello globale per il settore della moda, che proprio in questi giorni, dopo la recente scomparsa di Giorgio Armani, piange la morte di un altro colosso come Valentino Garavani.

Brand storici come Roberto Cavalli continuano quindi ad essere con queste grandi iniziative catalizzatori di attenzione non solo nel mondo fisico, ma anche nell’immaginario collettivo legato all’intrattenimento e allo stile di vita contemporaneo. La meravigliosa e nuova boutique, ulteriore conferma dell’importanza in questo settore di una città come Milano, ha una superficie di ben 160 metri quadrati e si affaccia sulla strada con una porta vetrina e due vetrine laterali in una posizione a dir poco strategica.

L’interior design rappresenta perfettamente la combo tra tradizione ed innovazione di cui parlavamo, con elementi storici dell’architettura meneghina e allo stesso tempo con un linguaggio contemporaneo coerente con l’estetica della Maison. La boutique di Milano ospita una selezione delle collezioni ready-to-wear donna e uomo, fragranze, eyewear e articoli della Roberto Cavalli Home Collection. L’offerta, quindi, riflette perfettamente la visione lifestyle del brand, integrando moda ed interior design in un’unica esperienza che si contraddistingue dalle altre.