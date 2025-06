Frecciarossa e Milano Fashion Week® 2025: storie di eccellenza italiana

Frecciarossa, il Treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS) e Milano Fashion Week®, insieme per celebrare l’eccellenza e l’unicità del Made in Italy.

Con una speciale livrea dedicata alla Milano Fashion Week® Men’s Collection SS2026, in programma dal 20 al 24 giugno, Frecciarossa accompagna designer, modelli, influencer e appassionati di glamour nel cuore pulsante della moda italiana.

La collaborazione tra Frecciarossa, Treno Ufficiale delle edizioni della Milano Fashion Week® per l’anno 2025, e la Camera Nazionale della Moda Italiana nasce con l’obiettivo di celebrare l’eleganza del Made in Italy, in un perfetto connubio tra stile e sostenibilità.

“Con il sostegno alla Milano Fashion Week®, Trenitalia, con il brand Frecciarossa, conferma il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alle migliori iniziative ed energie del Paese, nel pieno rispetto dei principi della sostenibilità, “ha dichiarato Mario Alovisi, Direttore Marketing di Trenitalia.“Simbolo di eccellenza e innovazione nel settore dei trasporti, con oltre 270 collegamenti e 38 corse bus, le Frecce e i FrecciaLink consentono di raggiungere più di 150 destinazioni in tutta Italia e raccontare, a ogni viaggio, una storia di unicità targata Made in Italy”.

“La collaborazione tra Camera Nazionale della Moda Italiana e Frecciarossa si fonda sulla passione per l’eccellenza Made in Italy, su valori e visioni che condividiamo”,ha affermato Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana.“Siamo felici di potere raccontare insieme una storia: la moda è una realtà diffusa sul tutto il territorio italiano, è un sistema dinamico che viaggia veloce e diffonde la creatività. Con questa collaborazione, inoltre, promuoviamo una modalità di viaggio sostenibile ed accessibile per tutti gli addetti ai lavori e non solo”.

Inoltre, uno speciale contest dedicato a coloro che viaggiano in Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento, permetterà, di vincere un’esperienza unica: partecipare a una sfilata esclusiva della Milano Fashion Week® Women’s Collection SS2026 di settembre 2025.