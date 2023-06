Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano

L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: lo riferiscono fonti qualificate all’Ansa.

A quanto si apprende, l’ex premier sarebbe arrivato nella struttura nella tarda mattinata di venerdì 9 giugno, accompagnato dalla scorta e si troverebbe in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell’ultimo ricovero.

Nella giornata di domani, sabato 10 giugno, era in programma un vertice nella sua villa ad Arcore con lo ‘stato maggiore’ di Forza Italia: questo, dunque, farebbe pensare un ricovero non previsto.

Silvio Berlusconi era stato ricoverato il 6 aprile scorso per un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, inizialmente in terapia intensiva, era poi stato trasferito in un altro reparto e infine dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero.

Pochi giorni dopo il ricovero, il primario del San Raffaele, nonché medico personale di Berlusconi, il prof. Alberto Zangrillo aveva rivelato che l’ex presidente del Consiglio era affetto da leucemia mielomonocitica cronica.

“È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non finirò mai di ringraziare” aveva dichiarato il Cavaliere nella prima intervista concessa dopo essere uscito dall’ospedale.

Silvio Berlusconi, che durante il ricovero aveva anche inviato un videomessaggio alla convention di Forza Italia, si era anche detto pronto a rimettersi a lavoro per rinnovare il partito: “La storia di Forza Italia è quella di un continuo rinnovamento, dal 1994 ad oggi. Ma perché il rinnovamento sia credibile dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, ovviamente senza rottamare nessuno”.