“È stata dura, ora rinnovo Forza Italia”: la prima intervista di Berlusconi dopo il ricovero al San Raffaele

“È stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non finirò mai di ringraziare”: Silvio Berlusconi al Corriere della sera rilascia la sua prima intervista dopo essere uscito dal San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per un’infezione polmonare.

Il leader di Forza Italia si dice pronto a rimettersi a lavoro per riorganizzare il partito: “La storia di Forza Italia è quella di un continuo rinnovamento, dal 1994 ad oggi. Ma perché il rinnovamento sia credibile dobbiamo prima di tutto rinnovare noi stessi. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, ovviamente senza rottamare nessuno”. La stabilità del governo è in cima alle priorità di Berlusconi: “Giorgia Meloni e Matteo Salvini mi sono stati vicini in queste settimane come dei veri amici, a riprova del fatto che il rapporto fra noi non è solo politico, ma è fatto anche di un profondo legame personale. Questo non toglie, ovviamente, che Forza Italia abbia un suo ruolo specifico. Con il Partito democratico sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto Terzo polo, che è morto prima ancora di nascere, lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con coerenza”.

Poi un pensiero per la moglie Marta Fascina, che gli è stata accanto nei momenti più critici: “Si spiega solo con il grande amore che ci lega. Molte volte ho dovuto pregarla io di riposarsi e di prendersi cura di sé, ma non mi ha lasciato neanche per un minuto. I miei figli, mio fratello, i miei amici mi sono stati anch’essi molto vicini, ogni giorno”.