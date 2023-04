Berlusconi ricoverato, dodicesimo giorno in terapia intensiva

Dodicesimo giorno di ricovero in terapia intensiva cardio-toraco-vascolare per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso una notte “tranquilla”, l’undicesima nel reparto dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico sulle condizioni dell’ex premier non è previsto prima di domani.

Quella di sabato per Silvio Berlusconi era stata una giornata di riposo, l’undicesima trascorsa nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Nessuno dei familiari è stato visto far visita all’ex premier, né gli amici più intimi. Assenti anche i vari fan che nei giorni scorsi si sono avvicendati davanti ai cancelli di via Olgettina per mostrare il proprio sostegno al leader di Forza Italia, lasciando striscioni e immagini religiose.