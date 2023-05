Silvio Berlusconi riappare in video alla convention di FI: “Eccomi, in giacca e camicia per voi”

Silvio Berlusconi riappare in video alla convention di FI

Dopo un mese di ricovero, Silvio Berlusconi riappare in video in occasione della convention di Forza Italia in programma a Milano.

Il Cavaliere, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, è apparso in giacca e camicia, dietro a una scrivania con alle spalle l’emblema della convention milanese di FI e le bandiere di Italia ed Europa.

“Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese” ha esordito Berlusconi nel filmato della durata di circa 20 minuti.

“Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. ‘Perché siamo qui?’. E lei mi disse ‘Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà’. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero” ha dichiarato ancora l’ex presidente del Consiglio.

Il Cavaliere, che ha sottolineato come Forza Italia sia la “spina dorsale del governo”, ha poi parlato della sue condizioni fisiche: “Cari amici, cari azzurri, in queste settimane ho sentito l’affetto e la partecipazione di tante persone, anche di nostri avversari politici, e naturalmente li ringrazio tutti. Ma il vostro affetto, è il vostro abbraccio quello che più mi ha aiutato a superare una polmonite pericolosissima”.

“Io non mi sono mai fermato, neanche in queste settimane, ho lavorato alla nuova organizzazione del partito e per questo ora sono pronto a riprendere a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà” ha poi concluso Berlusconi, salutato da una stading ovation e da numerosi applausi.