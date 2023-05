“Berlusconi in condizioni stabili e confortanti”: il bollettino dei medici del San Raffaele di Milano

“Il quadro clinico generale del Presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo, la prosecuzione in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica”: lo si apprende dal bollettino firmato dal Professor Alberto Zangrillo e dal Professor Fabio Ciceri, che da inizio aprile hanno seguito il decorso ospedaliero dell’ex premier all’Ospedale San Raffaele di Milano. Nella giornata di ieri si erano diffuse voci di un’imminente dimissione per il leader di Forza Italia, salvo poi essere smentite da fonti mediche che hanno parlato di “circa 5 giorni”.

Prosegue quindi il ricovero del “cav”, che ha trascorso la sua ventottesima notte in ospedale: era entrato mercoledì 5 aprile in terapia intensiva per una polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Domenica 16 aprile è stato trasferito in degenza ordinaria.

“Il presidente berlusconi scalpita per uscire dall’ospedale e sta chiamando tutti noi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano. Ma la salute viene prima di tutto. Noi, ovviamente, ci auguriamo che possa intervenire, in qualsiasi forma, nel corso della due giorni: saremo lì in tanti per far sentire al presidente il nostro affetto e andare avanti con il lavoro, come berlusconi ci insegna e ci chiede”, ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.