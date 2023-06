Le mogli e le compagne di Silvio Berlusconi: da Veronica Lario a Marta Fascina

Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni, nel corso della sua vita ha avuto due mogli e diverse compagne. Il Cavaliere, infatti, si è sposato in tutto due volte, ma la sua vita sentimentale è stata piuttosto travagliata e ha fatto spesso discutere anche per alcuni scandali in cui l’ex presidente del Consiglio è stato coinvolto negli anni passati.

Il primo matrimonio risale al 1965 quando convola a nozze con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, conosciuta l’anno precedente. Da questa relazione nascondo due figli: Marina e Pier Silvio.

Nel 1980, Silvio Berlusconi intraprende una relazione extraconiugale con l’attrice di teatro Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Bartolini. Dopo aver ottenuto il divorzio dalla prima moglie nel 1985, il Cavaliere sposa Veronica Lario nel 1990. Dall’unione con l’interprete nascono tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi.

Il 2009 Veronica Lario ha annunciato di aver chiesto la separazione dal marito: tra i due inizia una lunga battaglia giudiziaria per l’assegno di mantenimento che si conclude, dopo diverse sentenze, solamente nel 2019 con un accordo extra-giudiziale tra i due ex coniugi.

Nel 2012 Silvio Berlusconi si fidanza con Francesca Pascale con la relazione che si conclude nel 2019. Dal 2020, fino al giorno della sua morte, è stato fidanzato con Marta Fascina, deputata di Forza Italia eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania 1.

Nel 2022 i due hanno anche dato vita a un “matrimonio simbolico“, senza alcun valore legale, per celebrare, come dichiarato all’epoca da Silvio Berlusconi “un rapporto di amore, di stima e di rispetto”.