Berlusconi invita Salvini alle “nozze” con Marta Fascina: “L’unico vero leader politico” | VIDEO

“Matteo vieni!”. Così Salvini si aggrega per la foto di rito con la torta per il matrimonio simbolico di Berlusconi e Marta Fascina celebratosi lo scorso 19 marzo a Villa Gernetto, a Lesmo in Brianza.

“Allora signori, questo è Matteo Salvini, l’unico leader più vero che c’è in Italia”, dice il leader di Forza Italia che aggiunge: “Lui è sincero, per questo lo ammiro e gli voglio bene”. Salvini risponde con un “Forza Milan!”.

L’invito a Matteo Salvini per il ’wedding party’ di ieri a villa Gernetto è partito dopo una telefonata del leader della Lega in settimana. Silvio Berlusconi ha deciso di invitarlo anche per questo motivo, mentre Giorgia Meloni non si sarebbe fatta sentire. Ma, al di là della partecipazione all’evento “da amico” del segretario del partito di via Bellerio che ha fatto storcere il naso a un po’ di parlamentari azzurri, sono state le parole che il Cavaliere ha pronunciato ad aver destato un po’ di sorpresa.

L’ipotesi di una lista unica per il 2023 resta sullo sfondo ma ci sono resistenze sia nella Lega che nel partito azzurro e mal di pancia per il nuovo asse tra i due leader.