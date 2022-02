Marta Fascina, chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi

Marta Antonia Fascina è la fidanzata di Silvio Berlusconi: si frequentano da circa due anni e ora l’ex premier sarebbe pronto a sposarla, nonostante l’opposizione dei figli di Veronica Lario. Deputata di Forza Italia, la 32enne calabrese ha rubato il cuore del Cavaliere. I due sono innamoratissimi, come testimoniano le diverse uscite pubbliche degli ultimi giorni: dalla torta con gli auguri per San Valentino, al bacio appassionato allo stadio dopo il gol del Monza, fino alla passeggiata mano nella mano in riva al lago nel centro di Lecco. Ma chi è Marta Fascina, fidanzata (e possibile moglie) di Silvio Berlusconi? Scopriamolo insieme.

Età, lavoro, carriera

Marta Fascina è nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta nella zona Portici vicino Napoli. Classe 1990, la fidanzata del leader di Forza Italia ha compiuto 32 anni il 9 gennaio. Lei e Berlusconi hanno più di cinquant’anni di differenza di età, l’ex presidente del Milan infatti ne ha 85. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1.

Prima di fare la politica, la giovane era Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. Laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma, la 30enne orbita da tempo intorno alla cerchia del Cavaliere. Il Fatto Quotidiano a luglio 2018 di lei scriveva: “Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari”. E “nei giorni caldi della fiducia a Conte. A tavola c’erano Ghedini, Gianni Letta, i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell’ex premier, a cominciare da Licia Ronzulli. E dinnanzi agli sguardi interrogativi dei presenti, B. ha spiegato: “Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica” (gli articoli scritti su Il Giornale).

Proprio Adriano Galliani li avrebbe fatti conoscere, facendo scoppiare l’amore. Già nel 2020 i primi scatti insieme, in Sardegna. Qualche settimana fa i due “piccioncini” erano stati paparazzati in vacanza in Svizzera. Come ricorderete, Berlusconi ha chiuso il suo primo matrimonio con Carla Dall’Oglio nel 1985. Nel 2009 la fine dell’unione con Miriam Bartolini (nota come Veronica Lario). Poi il fidanzamento con Francesca Pascale e ora appunto quello con Marta Fascina, deputata 32enne di Forza Italia.

