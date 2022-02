Voci che si rincorrono da un po’ e si fanno sempre più insistenti. Silvio Berlusconi sarebbe pronto a sposare Marta Fascina. I due sono innamoratissimi, come testimoniano le diverse uscite pubbliche degli ultimi giorni: dalla torta con gli auguri per San Valentino, al bacio appassionato allo stadio dopo il gol del Monza, fino alla passeggiata mano nella mano in riva al lago nel centro di Lecco. Un’indiscrezione rilanciata oggi da Libero, tanto che si parla di un “annuncio imminente”. Al tempo stesso però il leader di Forza Italia dovrebbe fare i conti con la netta resistenza da parte dei figli di Veronica Lario.

Fonti del partito azzurro confermano che queste voci sono fondate. Come ricorderete, Berlusconi ha chiuso il suo primo matrimonio con Carla Dall’Oglio nel 1985. Nel 2009 la fine dell’unione con Miriam Bartolini (nota come Veronica Lario). Poi il fidanzamento con Francesca Pascale e ora appunto quello con Marta Fascina, deputata 32enne di Forza Italia. I due si frequentano ormai da un paio d’anni. Già nel 2020 i primi scatti insieme, in Sardegna. Qualche settimana fa i due “piccioncini” erano stati paparazzati in vacanza in Svizzera.

Ma chi è Marta Fascina? Nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo in Calabria, è stata eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania con Forza Italia. È laureata alla Sapienza di Roma in Lettere e Filosofia. Ha lavorato, prima della politica, nel Milan e proprio Adriano Galliani li avrebbe fatti conoscere, facendo scoppiare l’amore. Il tema delicato sarebbe quello dell’eredità milionaria di Berlusconi, nella quale appunto entrerebbe in gioco anche la 32enne calabrese in caso di matrimonio. D’altronde l’ex premier ha pur sempre 85 anni e l’aspetto della successione diventa non irrilevante, soprattutto per i figli. Nel frattempo è arrivata la reazione di Francesca Pascale, ex fidanzata del Cavaliere, all’ipotesi di un imminente matrimonio con Marta Fascina: “Auguri, fumerò un joint alle nozze”.