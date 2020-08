Fase 3, Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre molto difficile”

Sileri al TPI Fest!: “Seconda ondata a ottobre molto difficile”

“Il virus c’è e circola, ma molto poco, grazie alle misure prese e a quelle che ancora oggi gli italiani prendono. Se per emergenza in senso medico ci riferiamo a una situazione critica e drammatica, questa non c’è più. Ci sono aree con focolai che dobbiamo spegnere affinché non riparta un’epidemia in forma grave come successo a febbraio e marzo”. Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri nel corso di un’intervista con il direttore Giulio Gambino al Tpi Fest! 2020.

E ancora: “Da quando è stato proclamato lo stato d’emergenza a oggi non è cambiato nulla: avere la proroga dello stato ci consente di lavorare ‘on demand’ laddove necessario per bloccare una eventuale epidemia”.

“Dobbiamo tenere alta guardia ma pensare a una seconda ondata è difficile”, aggiunge Sileri. “Io d’accordo con Zangrillo? E’ che ho capito cosa voleva dire davvero. Il virus circola poco e quindi ‘clinicamente’ ci sono pochi casi gravi. Questo non significa dire che il virus non c’è più. Ho capito quello che intendeva Zangrillo, e cioè che il virus in questo momento clinicamente non c’è, significa dire che il virus circola poco e che l’evidenza clinica è ridotta”, ha detto ancora il viceministro.

