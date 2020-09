Scuola, il messaggio di Conte

La scuola riparte lunedì 14 settembre tra mille incertezze e paure. Per questo nuovo inizio il premier Giuseppe Conte ha rivolto un messaggio a studenti, insegnanti, presidi e genitori dalla sua pagina Facebook: “Lunedì si torna a scuola. Sarà un momento di intensa emozione. E’ un’emozione che vivrò anche io da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza ma anche da padre”.

“Questo rientro in classe – ha continuato Conte – è davvero importante. Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all’inizio. La scuola peraltro sconta carenze strutturali che ci trasciniamo da anni, aggravate dall’attuale pandemia. Ma voi dovrete fare la vostra parte, impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone che amate e che vi amano”.

Poi il Presidente del Consiglio si è soffermato sul lavoro degli insegnanti, a cui ha detto di aver fatto “uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown, continuando a fare lezione con la didattica a distanza” e sottolinea che “non era affatto facile”. Ai professori Conte manda a dire che, a fronte di un contesto simile, “eppure avete svolto un grandissimo lavoro, e per questo vi siamo grati“.

