Duro scontro Borghi-Crisanti in diretta tv: “Lei non ha capito nulla di epidemiologia” | VIDEO

Botta e risposta ripetuti tra Andrea Crisanti e Claudio Borghi, ospiti di “PiazzaPulita” su La7 giovedì 22 aprile. Il professore e virologo ha attaccato ancora una volta sulle riaperture: “Non ci sono i numeri, chi le ha decise dovrà prendersi la responsabilità di queste scelte”.

A seguire è stato il turno di Borghi al quale non devono essere piaciute le parole di Crisanti. “Il decreto riaperture è nostro, lo abbiamo voluto noi per primi”, ha detto. Allora Formigli ha chiesto il perché la Lega non ha votato il testo definitivo: “Purtroppo abbiamo scoperto che oltre alle riaperture c’erano anche delle chiusure o c’erano delle cose che non andavano bene”. Allora Borghi è tornato all’apertura del programma quando il professor Andrea Crisanti ha criticato i provvedimenti sulle riaperture.

Il deputato leghista spiega ripetutamente la sua idea, secondo cui “I lockdown non servono e non bisognava farli”, attaccando poi il professore di microbiologia dell’Università di Padova “Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia, Crisanti non è un esperto di queste cose”.

Crisanti piccato: “Contrariamente a lei, che è stato in Parlamento io ho visto come si combatte un’epidemia”. Fino a quando Crisanti chiede a Borghi una risposta secca: “La quarantena funziona?”, a cui il parlamentare risposte a fatica “Sì”. “E allora mi spiega perché un lockdown a livello sociale non dovrebbe funzionare? Lei non ha capito nulla di epidemiologia” conclude Crisanti.

