“Salvini non è il popolo, ecco cosa hanno dimostrato le sardine”: parla Marco Revelli

“Le sardine hanno fatto vedere che esiste un altro popolo. Nell’epoca del populismo, e di quel populismo che si presenta come il monopolista delle posizioni popolari, le sardine hanno dato corpo, muscoli, numeri, in piazza, a un altro popolo. Salvini non è il popolo”. Sono le parole del politologo Marco Revelli intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino.

A questo link l’intervista integrale.

Leggi anche:

Dopo Bologna 7mila sardine “anti-Salvini” affollano la piazza di Modena

Bologna, l’organizzatore delle sardine a TPI: “15mila persone più forti di Salvini”

“Ho visto le sardine di Bologna e ho deciso di fare lo stesso a Modena: in piazza contro l’odio di Salvini”

Potrebbero interessarti Sardine si, Sardine no: l’analisi di Marco Revelli | VIDEO Femminicidi, il ministro dell’Economia Gualtieri: “Sbloccati 12 milioni di fondi per gli orfani” M5s: incontro tra Grillo e Di Maio a Roma, tra tensioni interne e dissidenti che sconfessano il capo politico

Nessuno tocchi le sardine: il loro “No” può salvare la sinistra in Italia

“Turbopopulismo: per capire gli ex operai che oggi votano Lega racconto la storia di mio padre”. Il libro-intervista di Telese a Revelli