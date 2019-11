Le sardine? “Auguro loro buona fortuna: chi fa politica rispettando il prossimo è un campione di libertà e democrazia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa, nella serata di oggi, mercoledì 20 novembre, al residence Ripetta di Roma.

“Adoro ascoltare anche chi non la pensa come me”, ha aggiunto Salvini parlando dell’incontro da lui stesso auspicato con la piazza delle “sardine”. “Ascolterei che proposte ci sono, che idee ci sono, che visione di Italia, di lavoro, di crescita di famiglia, di scuola”, dice il leader della Lega.

“Se a qualcuno dà fastidio che la gente voti, non so che farci: questa è democrazia. Facciamo votare gli emiliano-romagnoli”, conclude Salvini. “Il 26 gennaio è vicino, non vedo l’ora che arrivi questa giornata di festa e festeggeremo tutti insieme abbracciandoci, mettendo un fiore nei nostri cannoni”.

