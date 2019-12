Una marea di Sardine invade Roma: 35mila in piazza San Giovanni | FOTO

Sono circa 35mila i partecipanti in piazza San Giovanni oggi, sabato 14 dicembre, a Roma per la manifestazione nazionale delle Sardine. Lo si apprende da fonti della Questura.

L’organizzatore dell’evento romano, Valerio Renzoni, parla di 100mila partecipanti. “Siamo più di 100.000, abbiamo riempito piazza San Giovanni. E da domani ci confronteremo su ciò che sarà. Domani inizia una nuova fase. Ci sarà un momento in cui ci siederemo e ci guarderemo negli occhi, per confrontarci su ciò che è stato e su ciò che sarà”, dichiara.

Dalle ore 15 le sardine sono scese in piazza nella Capitale al grido di “Roma non si Lega”. Quello di oggi è stato il primo incontro nazionale del non-partito liquido, “una festa contro l’odio e per i valori antifascisti e costituzionali”. Con sit-in organizzati nelle piazze di mezzo mondo.

TPI ha seguito la manifestazione con una diretta live streaming direttamente da Piazza San Giovanni che trovate in questo articolo e sulla nostra pagina Facebook.

SARDINE A ROMA PIAZZA SAN GIOVANNI: LE FOTO

“Sono donna, sono musulmana”: la ragazza con il velo fa il verso alla Meloni sul palco

Il direttore di TPI Giulio Gambino intervista l’ideatore delle Sardine Mattia Santori: “Io sono Mattia: eravamo 6mila e ora siamo 200mila. Noi Sardine da tutt’Italia salveremo i giovani e sconfiggeremo l’odio di Salvini”