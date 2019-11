Sardine a Parma, il sindaco Pizzarotti: “Siete benvenute, fate sentire la voce di una città libera”

Sardine a Parma, Pizzarotti: siete benvenute

“Siete benvenute, fate sentire la voce di una città libera”: è il messaggio con il quale il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha salutato la manifestazione delle cosiddette “sardine” in programma stasera, lunedì 25 novembre, nella città emiliana.

In Piazza Duomo c’è stata l’adunata di almeno 6-7mila manifestanti, che hanno occupato l’intero spazio mostrando cartelli e i cartoncini con il profilo dell’ormai celebre pescetto, simbolo dei sit-in contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini (qui la diretta live di TPI). Assenti, invece, i simboli di partito o ricollegabili alla politica.

“Care Sardine, benvenute a Parma, siete 10mila”, ha scritto Pizzarotti in un messagio pubblicato anche su Facebook. “Fate sentire alta e solenne la voce di una città libera in una terra libera. Perché nessuno può venire in Emilia Romagna e insegnare a noi cos’è la libertà”, ha proseguito il sindaco.

Sul selciato di piazza Duomo è arrivata una una rappresentanza trasversale. Presenti a Parma tanti giovani ma anche tanti adulti e famiglie, sulla scia dei diversi appuntamenti che, in questi giorni, si sono susseguiti in Italia dopo il primo flash mob anti-Lega in Piazza Maggiore a Bologna nella serata dell’avvio della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni al Paladozza alla presenza del segretario del Carroccio Salvini.

