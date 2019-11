Salvini arriva a Sorrento: centinaia di sardine lo accolgono con un libro

Al grido di “Sorrento non si Lega” centinaia di sardine si sono riunite in piazza Veniero per accogliere il leader della Lega Matteo Salvini, giunto nella cittadina campana per ufficializzare l’adesione al Carroccio del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo.

Le “fravaglie” (termine che in napoletano indica i pesci di piccole dimensioni, che solitamente vengono cucinati fritti) si sono riunite dopo un passaparola sui social per protestare contro le politiche dell’ex ministro dell’Interno.

La manifestazione spontanea, inoltre, prevedeva che ognuno dei partecipanti portasse con sé un libro per donarlo simbolicamente al leader della Lega.

“Sempre ammesso che Salvini poi lo voglia accettare” hanno affermato alcuni degli organizzatori della pacifica protesta.

“Nessuno vuole impedire a Salvini di esprimere le sue opinioni – hanno aggiunto – vogliamo però ribadire il nostro totale disaccordo. Alla politica della paura, dell’odio, dei muri preferiamo rispondere con l’incontro, la cultura, l’ironia”.

E nonostante la pioggia battente, centinaia di persone si sono riunite in piazza Veniero a pochi metri da dove Salvini incontrava il primo cittadino di Sorrento.

Pronta la replica di Salvini che ha affermato: “Ho simpatia per chiunque manifesti democraticamente per le proprie idee, ma i libri me li scelgo da solo. Credo di avere il diritto di farlo”.

Dopo Bologna e Modena, dunque, le sardine arrivano anche al Sud, dove nei prossimi giorni sono previste nuove manifestazioni in diverse regioni meridionali: dalla Campania alla Puglia sino alla Sicilia.

