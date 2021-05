Salvini contro i Maneskin: “Vergogna a questi signori applauditi dalla sinistra”. Ma il post è un falso

Matteo Salvini è finito nella gogna social. Sul web circola uno screenshot di un ipotetico post del leader della Lega che attaccherebbe i Maneskin, vincitori ieri sera dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni”.

Nel finto post social Salvini accuserebbe Damiano, il frontman della band romana, di sniffare cocaina in diretta. Polemica sollevata dai francesi che è stata poi duramente smentita. “Fare uso di droghe in diretta davanti milioni di bambini? È questo il messaggio che questi signori applauditi dalla sinistra vorrebbero trasmetterci? Roba da matti! Io dico VERGOGNA!”, si legge nello screenshot. Ma non è un post vero. E non è di Salvini. Su social c’è anche chi scherza: “Chi di bufale ferisce, di bufale perisce”, scrive un utente sotto il post della notizia rilanciata da altre testate.

Bufale.net racconta cosa è accaduto: “Il post di Matteo Salvini su Damiano dei Maneskin che sniffa cocaina all’Eurovision è un falso”. Un post che qualcuno ha inventato e che non esiste. Nell’articolo si legge che “la verifica dei post pubblicati dal leader del Carroccio su Facebook e il controllo della cache della pagina non portano risultati. Di fatto, il post di Matteo Salvini è un falso che dimostra, ancora una volta, una certa tendenza a considerare attendibili semplici immagini condivise sui social, seppur non accompagnate da fonti attendibili. Un’immagine non è una fonte, mai“.

