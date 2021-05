C’è anche lo zampino di Chiara Ferragni e di Fedez dietro la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021. I Ferragnez infatti si sono spesi pubblicamente per chiedere ai loro milioni di follower sui social di votare per la band italiana. “Ragazzi, dovete votare 24 per i Maneskin all’Eurovision”, il messaggio in una stories di Ferragni prima delle votazioni e del verdetto finale. Un appello che ha dato i suoi frutti, visto che l’Italia è riuscita a trionfare nella popolare kermesse europea dopo 31 anni.

Così, dopo il trionfo di Damiano e company sul palco di Rotterdam, Chiara Ferragni ha voluto ironizzare con coloro che non credevano ad una vittoria dell’Italia all’Eurovision. In una story, al termine della serata, l’imprenditrice digitale ha postato una sua foto in cui fa il dito medio, con la scritta: “Alle persone che pensavano che l’Italia non potesse vincere l’Eurovision”.

Un successo sfiorato dal nostro Paese di recente in particolare da Mahmood con la sua Soldi, che ottenne il secondo posto. Ora la meritata vittoria dei Maneskin con Zitti e buoni. Anche durante l’ultimo Festival di Sanremo, Ferragni aveva mobilitato i propri fan, in quel caso per sostenere il marito Fedez, in gara insieme a Francesca Michielin. In quel caso però Fedez dovette accontentarsi del secondo posto, alle spalle proprio dei Maneskin.