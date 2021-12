Quirinale, Renzi contraddice Draghi: “Il capo dello Stato si può eleggere anche con un’altra maggioranza”

“Il Quirinale fa sempre storia a sé”. Matteo Renzi contraddice Mario Draghi e apre all’elezione del prossimo presidente della Repubblica con una maggioranza diversa da quella che sostiene il governo, ricordando come anche sette anni fa “la maggioranza parlamentare fu diversa dalla maggioranza presidenziale”.

“Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta la maggioranza di Governo fu d’accordo: alcuni partiti erano scettici o contrari. Oggi possiamo dire che aver individuato Sergio Mattarella è stato un bene per l’Italia”, ha detto Renzi in un’intervista di Francesco Bei su La Repubblica.

Ieri nella consueta conferenza stampa di fine anno, Draghi aveva invece auspicato che la maggioranza rimanga compatta anche nella scelta del prossimo capo dello Stato ed eventualmente di un suo sostituto alla guida del governo, nel caso di elezione al Quirinale.

Nell’intervista, Renzi ha detto di sperare nel “consenso più ampio” nel voto per il successore di Mattarella. “Io penso che Draghi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica come penso che sia un ottimo premier”, ha affermato, chiedendo però di rimandare la discussione a gennaio. “Fino al 24 gennaio lasciamo che Draghi si occupi di terza dose, di Pnrr, di ripresa economica. Poi tutti insieme sceglieremo l’inquilino migliore per il Colle. Parlarne oggi è come discutere dello scudetto ad agosto”.