Palamara al TPI Fest! 2020: “Nella magistratura ci sono altri Palamara, non sono l’unico” | VIDEO

Palamara al TPI Fest! 2020: “Ci sono tanti Palamara per ogni corrente”

“Ci sono più Palamara. E sono coloro che negli anni hanno ricevuto incarichi politici associativi. È accaduto a me di essere il capo espiatorio perché l’indagine si è innestata su una determinata vicenda e perché in quel momento ero uno degli esponenti che si relazionava con altri gruppi: è stato preso il mio telefono, ma se fossero state ascoltate conversazioni di miei omologhi si potrebbe avere una visione più globale di quello che è realmente accaduto. Dovrebbero essere ascoltati per una visione meno parziale, perché esiste un altro pezzo”. Cosi’ il magistrato Luca Palamara al TPI Fest! 2020 rispondendo all’intervista con il direttore Giulio Gambino e il vicedirettore Stefano Mentana. “Esistono – ha spiegato – dei rappresentanti della politica associativa. La magistratura ha 4 gruppi importanti al proprio interno di cui parlare. Io ero uno dei rappresentanti, esistono gli altri rappresentanti che svolgevano attività finalizzata a trovare accordi per individuare persona meritevole di un incarico. Ci sono più Palamara per ogni corrente. E sono coloro che negli anni hanno ricevuto incarichi politici associativi”.

La diretta sulla pagina Facebook di TPI

