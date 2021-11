Meloni: “Sul Quirinale Berlusconi sta facendo un passo indietro”. Irritazione di Forza Italia

Giorgia Meloni ha espresso perplessità sulla possibilità di eleggere Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica, incrinando l’unità del centrodestra sulla candidatura del Cavaliere al Quirinale. “L’elezione di Berlusconi non è una cosa facilissima”, ha detto ieri la leader di Fratelli d’Italia, durante la presentazione di un libro con Enrico Letta.

“Visto che Berlusconi è stato il primo a rispondere all’appello di Letta per trattare insieme il prossimo presidente della Repubblica, deduco che abbia deciso di fare un passo indietro”, ha detto la presidente di FdI, facendo riferimento al suggerimento del segretario del Partito democratico di stringere un patto tra tutti i leader della maggioranza per far approvare la legge di bilancio, rimandando a una fase successiva le trattative per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Una proposta accolta da Berlusconi e dal coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, suscitando l’irritazione di Fratelli d’Italia, attualmente il primo partito del centrodestra secondo i sondaggi.

Fonti di Forza Italia hanno definito “incomprensibile” l’uscita di Meloni, affermando che il partito del Cavaliere è “disponibile” a discutere con tutti i leader della maggioranza unicamente della legge di bilancio.

“Noi stiamo insieme perché la visione è compatibile”, ha specificato ieri Meloni durante la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa, affermando che FdI non ha “un piano B delle alleanze”. “Abbiamo il limite della monogamia. Dunque noi possiamo andare a Palazzo Chigi solo con i nostri alleati di centrodestra”, ha detto l’ex ministra della Gioventù durante il quarto governo Berlusconi. Già lunedì scorso, Meloni ha tenuto un incontro di un’ora alla Camera con Matteo Salvini in cui avrebbe discusso dell’ipotesi della fine del governo di unità nazionale.