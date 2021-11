La rivelazione di Micciché: “Berlusconi al Quirinale con i voti di Italia Viva, me l’ha detto Renzi”

Micciché: “Berlusconi al Quirinale con i voti di Italia Viva, me l’ha detto Renzi”

Berlusconi può andare al Quirinale con i voti di Italia Viva: lo avrebbe dichiarato Matteo Renzi secondo quanto rivelato da Gianfranco Micciché, ex parlamentare di Forza Italia e presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

Micciché, che di recente ha visto Renzi al fine di raggiungere un accordo politico tra il suo partito, Sicilia Futura, Forza Italia e Italia Viva in vista delle comunali di Palermo e delle regionali in Sicilia del 2022, ha svelato a La Repubblica, di aver parlato con Renzi anche delle elezioni al Colle con quest’ultimo che gli avrebbe rivelato di essere pronto a sostenere Berlusconi qualora al Cavaliere mancassero solamente i voti di Italia Viva per essere eletto presidente della Repubblica.

Immediata è arrivata la smentita di Italia Viva che, attraverso una nota dell’ufficio stampa, ha fatto sapere: “Chi evoca il nome di Renzi lo fa per una questione di propria visibilità. Ciò che Renzi pensa della corsa per il Quirinale e dell’attuale fase politica lo dirà lui stesso domenica nel discorso finale alla Leopolda”.

Le dichiarazioni di Micciché arrivano qualche giorno dopo le rivelazioni di Dell’Utri, il quale, nel corso di una riunione con Silvio Berlusconi, secondo i presenti avrebbe svelato al Cavaliere: “Silvio, stai tranquillo, ho parlato con Renzi: da quelle parti ti vota anche la segretaria”.

“Mi ha detto di fidarci di lui che ha fatto cadere Conte e io mi fido” avrebbe anche aggiunto dell’Utri nel corso della riunione fra dirigenti e coordinatori regionali di Forza Italia.

Le rivelazioni di Micciché arrivano proprio nel giorno in cui la giunta per le immunità del Senato si riunisce per discutere sull’immunità parlamentare richiesta da Renzi per le intercettazioni emerse nell’ambito dell’indagine sulla fondazione Open con il centrodestra che, secondo indiscrezioni, potrebbe andare in soccorso del senatore di Italia Viva.