Inchiesta Open, al Senato la discussione sull’immunità invocata da Renzi. Centrodestra pronto a salvarlo

Nelle scorse settimane, undici persone, tra i più stretti collaboratori del leader di Italia Viva Matteo Renzi, hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini sul caso dei finanziamenti alla fondazione Open, fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier e finita al centro di un’inchiesta per traffico d’influenze illecite, riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti. Matteo Renzi ha invocato l’immunità parlamentare e il 7 ottobre, con una lettera inviata alla presidente Casellati, ha diffidato la procura dallo svolgere qualsiasi attività investigativa che riguardi la sua persona.

La richiesta è insolita: usualmente sono le procure a rivolgersi alla camera di appartenenza per chiedere l’utilizzo delle intercettazioni di un parlamentare; stavolta invece è stato Renzi a chiedere al Senato di bloccare l’attività dei pm fiorentini. Come detto, la lettera a Casellati del leader Iv parte tre giorni dopo il no della procura di Firenze, che aveva respinto la “formale intimazione” al pm Luca Turco, da parte dei legali di Renzi.

Stasera alle 20 la giunta per le immunità del Senato guidata dal forzista Maurizio Gasparri terrà la prima riunione sul caso, con la relazione della relatrice Fiammetta Modena, sempre di Forza Italia. Il voto non arriverà prima di una decina di giorni. Dopo la relazione della senatrice Modena, la giunta dovrà innanzitutto capire se le intercettazioni sono avvenute quando il capo di Iv era o meno parlamentare: Renzi infatti viene eletto solo all’inizio nel 2018, dunque tutti gli ascolti realizzati nel 2016 e 2017 (prima e dopo il referendum costituzionale) non dovrebbero essere coperti da immunità.

Il primo punto riguarda la validità delle intercettazioni: alcune delle quali infatti risalirebbero al periodo in cui Renzi non era ancora senatore, ma qualche conversazione finita nei faldoni risale al 2018 quando Renzi era già senatore. In particolare quella del 4 giugno 2018, quando parlava con Vincenzo Manes, uno dei finanziatori di Open, del viaggio a Washington dove era stato invitato per tenere un discorso in ricordo di Robert Kennedy. Per quel viaggio l’ex premier affitterà un jet privato costato alla Fondazione 135 mila euro.

Sul versante dei voti, il sentore dovrebbe avere le spalle coperte: 4 membri originari del Pd voterebbero a favore, 3 sono passati a Iv (Bonifazi, Cucca e Ginetti), mentre i dem sono rappresentati solo da Anna Rossomando. A questi tre voti sono pronti ad aggiungersi 3 di Fi e 6 della Lega. Contro la richiesta dell’ex rottamatore voteranno sicuramente i 3 M5S e Pietro Grasso di Leu. Incerti 4 del gruppo misto e i 2 di Fdi; la stessa Rossomando non ho ancora deciso.

L’immunità parlamentare

L’articolo 68 della Costituzione sancisce l’immunità parlamentare per deputati e senatori in carica. In particolare, si stabilisce che i membri del Parlamento non devono rispondere delle loro opinioni e dei voti che esprimono durante l’esercizio delle loro funzioni.

La giunta per le immunità parlamentari è composta da 23 senatori. I componenti non sono scelti dai gruppi parlamentari, come accade per le commissioni parlamentari, ma sono tutti nominati dal presidente di ciascuna assemblea di propria iniziativa. La giunta, poiché la sua composizione deve tenere conto dell’equilibrio politico esistente nell’assemblea, viene nominata successivamente alla costituzione dei gruppi parlamentari.