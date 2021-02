Salvini: “Arcuri ha fallito, mi aspetto il suo licenziamento”

Salvini: “Arcuri ha fallito”

“Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido, con il licenziamento di Arcuri che ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura nelle prossime settimane di tante attività (ristoranti la sera e palestre, teatri e attività sportive)”, così il leader della Lega Matteo Salvini sul commissario per l’emergenza Covid-19 in un’intervista ad Affari italiani, a poche ore dal consiglio dei ministri che deciderà sulle nuove misure di contrasto alla pandemia.

“Basta con gli annunci che seminano paura – ha aggiunto il leader della Lega- rimettiamo al centro salute e lavoro, libertà e vita”. Non era la prima volta che il leader della Lega attaccava Arcuri, responsabile secondo Salvini dei ritardi nel piano vaccinale. “Non è possibile che noi siamo pronti e che si debba partire a rilento perché non ci sono le dosi di vaccino. Hanno sbagliato in Europa o a sbagliare è stato Arcuri?” aveva detto nei giorni scorsi.

Intanto questa mattina il secondo consiglio dei ministri dell’esecutivo guidato da Mario Draghi discuterà di tre misure principali: gli spostamenti tra Regioni, la campagna vaccinale e la gestione delle fasce dei colori delle regioni.

