“Io ti maledico”: il video dell’aggressione ai danni di Matteo Salvini

È stato pubblicato sui social il video che mostra l’aggressione ai danni del leader della Lega Matteo Salvini avvenuta nella mattinata di mercoledì 9 settembre a Pontassieve, nei pressi di Firenze. Nel filmato si vede una ragazza di colore, che la questura ha definito “in evidente stato di alterazione psico-fisica”, la quale strattona l’ex ministro dell’Interno urlando: “Io ti maledico”. L’aggressione ai danni del leader del Carroccio era stata denunciata dall’ex sottosegretario Guglielmo Picchi sul suo profilo Twitter.

Secondo quanto ricostruito dalla Digos, non si sarebbe trattato di un gesto programmato. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, infatti, la giovane, che stava tornado a casa dal lavoro, si sarebbe trovata casualmente in mezzo ai sostenitori della Lega che erano intorno a Salvini. A questo punto ne avrebbe approfittato per avvicinarsi al leader della Lega e afferrarlo per la camicia. L’episodio, spiega sempre la polizia, sarebbe del tutto sganciato dalla manifestazione di protesta contro Salvini che pure è in corso a Pontassieve, alla quale stanno partecipando alcune decine di antagonisti.

