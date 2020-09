Salvini risponde a Conte: “L’ultimo messaggio a Conte l’ho mandato io”

“L’ultimo messaggio a Conte l’ho mandato io, ho la schermata che lo prova”: così il leader della Lega Matteo Salvini risponde al premier che aveva dichiarato di non aver ricevuto risposte ai contatti con l’ex ministro dell’Interno. “Ho la schermata del mio Whatsapp con i messaggi del presidente del Consiglio. Per educazione non la faccio vedere. Sono andato a verificare: l’ultimo messaggio è mio, poi nessuno si è più fatto vivo e sto ancora aspettando di essere invitato a Palazzo Chigi” ha affermato Salvini nel corso del programma Fuori dal coro in onda su Rete 4.

Salvini ha anche risposto alle dichiarazioni del premier alla Festa dell’Unità di Modena, il quale, riferendosi al leader della Lega, aveva detto che “non manca a nessuno”. “Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma il problema dell’Italia è il lavoro. Se il presidente del Consiglio ha voglia di ridere e scherzare buon per lui, io sto girando l’Italia in lungo e largo” ha dichiarato il leader del Carroccio, che poi ha aggiunto: “Sono contento che il presidente del Consiglio, con migliaia di lavoratori che ancora aspettano la cassa integrazione, con 200 mila precari della scuola e un milione di italiani che rischiano di perdere il lavoro, abbia voglia di ridere e di scherzare alla Festa dell’Unità di Modena. Chiudono i locali, i ristoranti, ma lui va alla Festa dell’Unità”. L’ex ministro ha poi affermato che tornerà al governo da “presidente del Consiglio” e che quando lo farà “tornerò a chiudere i porti”.

