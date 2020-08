Salvini: “Gregoretti: -50 giorni al processo, -48”. Ma nel conto alla rovescia salta il 49

Salvini, il conto alla rovescia senza il numero 49

Sul profilo twitter di Matteo Salvini è in corso il conto dei giorni che mancano al processo per il caso Gregoretti, la cui prima udienza è fissata per il 3 Ottobre 2020 presso il Tribunale di Catania. “Fra 45 GIORNI verrò processato in Tribunale a Catania per “sequestro di persona”, rischio 15 anni di galera per aver difeso i confini, la sicurezza e l’onore dell’Italia”, scrive Salvini sulla sua pagina, segnando ogni 24 ore un giorno in meno al processo. Eppure quando ci si avvicina al maledetto 49, una cifra che corrisponde anche ai milioni che la Lega deve restituire allo Stato, proprio il 49 è tra i numeri che mancano nel puntuale conto alla rovescia, in un improvviso salto dai -50 ai -48 giorni al processo. Dettaglio che non è sfuggito ai lettori più accaniti delle pagine social di Salvini.

Il reato contestato al leader del Carroccio per il caso Gregoretti è quello di “sequestro di persona” relativamente ai fatti di luglio 2018 quando, in qualità di ministro dell’Interno, impedì lo sbarco di 116 persone tratte in salvo nel Mediterraneo centrale dalla nave della Marina militare Gregoretti per tre giorni.

