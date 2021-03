Renzi era a Dubai con l’imprenditore Marco Carrai: “Non vuole dare spiegazioni sul viaggio”

“Renzi era a Dubai con l’imprenditore Marco Carrai”

Secondo quanto rivela la Stampa, nel suo viaggio a Dubai Matteo Renzi sarebbe stato accompagnato dall’imprenditore toscano Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti. Le motivazioni del viaggio del senatore di Italia Viva negli Emirati Arabi non sono ancora note: stando a quanto riporta Repubblica, l’ex premier avrebbe detto di non aver intenzione di dare spiegazioni, assicurando ai suoi fedelissimi di essersi recato in Medio Oriente per una “buona ragione”, e di aver provveduto “da solo” a tutte le spese, sia quelle relative al viaggio che alla permanenza nel principale Hotel della penisola, il Burj Al Arab Jumerah.

Il viaggio di Renzi a Dubai, riportato per la prima volta dal quotidiano torinese domenica 7 marzo e ripreso dal nostro giornale, avviene a un mese dalla partecipazione del senatore di Rignano alla “Davos del deserto” a Riad, organizzata dal FII Institute – organismo controllato dalla famiglia reale saudita – da cui Renzi percepisce un compenso annuale per sedere nel board. La missione di gennaio scorso ha sollevato polemiche relative al possibile conflitto di interessi e al fatto che l’Arabia Saudita è caratterizzata da una storia di violazione dei diritti umani.

Recentemente l’intelligence americana ha ritenuto il principe ereditiere Mohammed Bin Salman – che il senatore ha intervistato durante la “Davos del deserto” parlando dell’Arabia Saudita come “culla del nuovo Rinascimento” – mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

Dopo aver dato notizia del viaggio di Renzi alla volta di Dubai, l’ufficio stampa del senatore ha fatto sapere di aver fatto causa a La Stampa e al nostro giornale per le “falsità” riportate, ma non ha smentito di essersi effettivamente recato negli Emirati Arabi. Massimo Giannini, direttore de La Stampa, ha riportato a TPI la conversazione avuta con l’ex premier, il quale ha detto che le motivazioni del viaggio saranno contenute nell’atto di citazione.

Leggi anche: 1. Matteo Renzi fa causa a La Stampa e TPI (di nuovo) 2. 5 domande a cui Matteo Renzi deve rispondere (a un giornalista) 3. Massimo Giannini a TPI: “Renzi ci fa causa per aver scritto il vero, cioè che è a Dubai. Ma noi andremo avanti” 4. Conflitto d’interenzi (di Giulio Gambino)

Potrebbero interessarti Si lamentavano per la "dittatura sanitaria". Ma se le chiusure le fa Draghi va tutto bene (di G. Cavalli) Dagli oppioidi all’Arabia Suadita, le ombre su McKinsey: ecco a chi si è affidata l’Italia per il Recovery Berti (M5S): “Con una legge sulle influenze straniere Renzi non sarebbe più senatore”