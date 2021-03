Renzi ci ricasca e torna dagli sceicchi: da ieri si trova a Dubai. Mistero sulla missione

Ci risiamo. A poco più di un mese dalla contestata missione in Arabia Saudita, Matteo Renzi ci ricasca. Il leader di Italia Viva è tornato dagli sceicchi: questa volta negli Emirati Arabi [Leggi anche: 5 domande a cui Matteo Renzi deve rispondere (a un giornalista)].

Secondo quanto scrive Niccolò Carratelli sul quotidiano La Stampa, Renzi da ieri, sabato 6 marzo 2021, si trova a Dubai. Il motivo della visita, questa volta, è sconosciuto.

Si sa solo che alloggia al Burj Al Arab Jumeirah, considerato l’hotel più lussuoso del mondo, nonché simbolo di Dubai con la sua forma a vela gigante, costruito su un’isola privata artificiale in mezzo al mare.

Non è la prima volta che Renzi visita gli Emirati Arabi. Due anni fa, a marzo 2019, l’allora senatore del Pd aveva partecipato a Dubai al “Global education and skills Forum”, importante congresso mondiale sull’educazione organizzato dalla Varkey Foundation, ente di beneficenza vicino alla monarchia emiratina.

Da segnalare anche che – come rivelato nei giorni scorsi da Emiliano Fittipaldi sul quotidiano Domani – tra il 2014 e il 2016 la Fondazione Open, notoriamente renziana, ha ricevuto donazioni per 75mila euro complessivi da parte dalla holding Mataar Holding, che ha sede proprio a Dubai.

La stessa holding partecipa alla quota di maggioranza della società Aeroporti Toscana, il cui presidente è il finanziere Marco Carrai, vicinissimo a Renzi nonché membro del direttivo di Fondazione Open.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Il ritorno di Renzi in Medio Oriente, a circa un mese dalla missione in Arabia Saudita, ripropone l’urgenza di un chiarimento da parte del senatore fiorentino circa i suoi rapporti con l’autoritaria monarchia di Riad. Il leader di Italia Viva, per il momento, si è limitato a rispondere a interrogativi formulati da lui stesso. TPI gli ha posto cinque domande: attendiamo gentilmente risposta.

Leggi anche: 1. 5 domande a cui Matteo Renzi deve rispondere (a un giornalista) / 2. Conflitto d’interenzi (di Giulio Gambino) / 3. Le dimissioni di Renzi e il coraggio delle opinioni (di Alessandro Di Battista) / 4. Italia Morta Riad: l’imbarazzo di Renzi a spasso per il mondo in piena pandemia dopo aver fatto cadere il Governo (di Luca Telese)

Potrebbero interessarti 3 motivi per cui la consulenza a McKinsey è tutto fuorché ininfluente (di G. Gambino) Marco Revelli: “McKinsey? Così il Recovery diventa un’occasione solo per pochi, non per l’Italia” Pillon contro il Festival di Sanremo: "Un ossessivo gay pride"