Leopolda 10 oggi domenica 20 ottobre 2019: la diretta sul campo di TPI

Oggi, domenica 20 ottobre, è la giornata di chiusura della Leopolda 10, la decima edizione del convegno politico che si tiene ogni anno a Firenze su iniziativa di Matteo Renzi, ex segretario del Partito democratico e fondatore del neonato partito Italia Viva.

La giornata di ieri è stata dedicata al lancio del simbolo di Italia Viva, scelto fra i tre finalisti annunciati la scorsa settimana, e alla presentazione del Family Act da parte della ministra della Famiglia, Elena Bonetti.

L’evento ha fatto registrare un’affluenza record: sabato 19 ottobre circa un migliaio di persone erano presenti alla kermesse renziana.

Sul palco oggi sono attesi il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova e, alle 12, l’intervento di Matteo Renzi.

TPI è presente alla Leopolda con le inviate Madi Ferrucci, Marta Vigneri, Sara Della Bella e con il direttore Giulio Gambino. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

– Il programma della giornata di oggi, domenica 20 ottobre, prevede che i lavori prendano avvio alle ore 09,30 per terminare alle 13,00. Alle 12, è previsto l’intervento conclusivo di Matteo Renzi.

L’apertura della Leopolda

La Leopolda quest’anno è iniziata con Matteo Renzi passato tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock.

È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, certamente perderanno il futuro”, è la massima di John Fitzgerald Kennedy che campeggia in uno dei grandi cartelloni con frasi di personaggi celebri sul cambiamento e sul fascino del nuovo inizio sistemati ai lati della navata centrale dell’ex stazione. Oggi, Renzi arriva alla Leopolda non più come esponente Dem, ma come fondatore di Italia Viva.

Dei parlamentari rimasti nel Pd si intravede già qualcuno, come Simona Bonafè, eurodeputata Pd e segretario regionale dem della Toscana. “Resto nel Pd, ma sono venuta a salutare tanti amici”, ha spiegato Bonafè, a lungo vicina politicamente a Matteo Renzi.

“Non è vero che siamo circondati da yesmen e signorsì, c’è tanta gente libera che non ne può più della demagogia e del qualunquismo, e questa gente c’è”, ha detto Renzi aprendo i lavori della Leopolda 10.