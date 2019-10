Italia 5 stelle a Napoli con Grillo, Casaleggio e Conte: la diretta con tutti gli aggiornamenti

Italia 5 stelle, a Napoli Grillo, Casaleggio e Conte: la diretta della kermesse del Movimento

Parte oggi, sabato 12 ottobre, Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento Cinque Stelle. La festa per il decennale M5S si tiene a Napoli, al parco della Mostra d’Oltremare, con ospiti illustri come Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. Ma il grande protagonista sarà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“A Napoli lanceremo anche nuove riforme per il Paese, abbiamo bisogno di nuove riforme che mettano l’Italia al passo con i tempi”, ha annunciato il capo politico e ministro degli Esteri Di Maio.

Pesano tuttavia sulla due giorni di Italia 5 stelle anche alcune assenze importanti, tra cui le ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo, ma anche Gianluigi Paragone e Alessandro Di Battista. Contro i Cinque Stelle arriva la critica dell’ex alleato Matteo Salvini, che attacca: “I Cinquestelle? Veramente più lì conosco e più li evito. Possono festeggiare solo le poltrone”.

Di seguito la diretta di TPI con tutti gli aggiornamenti da Italia 5 stelle.

ITALIA 5 STELLE – DIRETTA

ore 9,50 – È previsto per le ore 11 l’inizio della kermesse del Movimento Cinque Stelle, che proseguirà fino alle 16 di domenica 13 ottobre. I big M5S si alterneranno sul palco a partire da oggi pomeriggio.

Italia 5 stelle, gli assenti

A Napoli non ci saranno le ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo, che non sono state riconfermate nel governo Conte bis e nutrono malumori. “Non credo ci sia da festeggiare a Napoli”, ha detto in una recente intervista l’ex ministra della Salute. “Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro”.

Non ci sarà neanche Gianluigi Paragone, che non ha votato la fiducia al nuovo governo. Alessandro Di Battista invece non sarà presente per motivi familiari (ma ha anche espresso più volte il suo dissenso verso la formazione del governo M5s-Pd).

Sugli assenti è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico, che si dice “assolutamente dispiaciuto, anche perché è giusto che la festa del M5S sia anche una festa di ragionamento politico”. “Siamo in un percorso, e il percorso va anche ragionato insieme e deve evolvere”, ha aggiunto Fico.

Il programma degli incontri

Sul palco di Italia 5 Stelle si alterneranno tra sabato pomeriggio e domenica i principali esponenti del Movimento. Tanti i ministri pentastellati coinvolti, dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al capo del Mise Stefano Patuanelli, da Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, alla ministra dell’Innovazione Paola Pisano, dalla titolare del Dicastero Lavoro Nunzia Catalfo, alla ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone.

Davide Casaleggio interverrà nell’area dedicata alla democrazia diretta. Previsto anche l’intervento del presidente dell’Antimafia Nicola Morra.

L’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è previsto per sabato sera. Il capo politico Luigi Di Maio chiude alle 16 di domenica con un discorso sui 10 anni del Movimento.

Qui tutte le informazioni sull’evento e il programma, dal sito di Italia 5 stelle. Sotto invece la mappa dell’evento.

Potrebbero interessarti Mattarella striglia l’Europa sui migranti: “Agisca o sarà travolta” Italia 5 Stelle: M5s festeggia i 10 anni, ma alcune assenze fanno rumore 10 cose che il M5S ha cambiato in 10 anni

Italia 5 Stelle: il Movimento a Napoli per festeggiare i 10 anni del partito. Ma alcune assenze fanno rumore

Dallo streaming alle cene segrete con Zingaretti: 10 cose che il M5S ha cambiato in 10 anni

Il deputato ex M5S: “Di Maio l’ho capito alle feste, se la tira e ha una fila di leccapiedi”

M5S, i dissidenti presentano la Carta di Firenze: “Stop al capo politico e proprietà di Rousseau al Movimento”