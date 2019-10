Italia 5 Stelle, Manlio Di Stefano a TPI: “Lezzi e Grillo non vengono? La gente non sentirà la loro mancanza”

“Assenze che pesano? Per noi no”, con queste parole Manlio Di Stefano, deputato M5S e sottosegretario agli Affari Esteri del governo Conte commenta con TPI l’assenza delle due ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo dalla kermesse del Movimento Cinque Stelle, Italia 5 Stelle, in corso oggi a Napoli.

“Se loro hanno scelto di non venire rispetto la loro scelta. Evidentemente non si sentono in sintonia con questa giornata”, ha dichiarato Di Stefano rispondendo alla domanda di TPI a margine dell’evento M5S. “Però penso che tutta la gente che è qui oggi non sentirà la loro mancanza”.

Le ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo, che non sono state riconfermate nel governo Conte bis, hanno deciso di non partecipare ai festeggiamenti per i dieci anni dal Movimento.

“Non credo ci sia da festeggiare a Napoli”, ha detto in una recente intervista l’ex ministra della Salute Giulia Grillo. “Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro”.

Alla kermesse non partecipa neanche Gianluigi Paragone, che non ha votato la fiducia al nuovo governo. Alessandro Di Battista invece non è presente per motivi familiari (ma ha anche espresso più volte il suo dissenso verso la formazione del governo M5s-Pd).

Il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito degli assenti si è detto “assolutamente dispiaciuto, anche perché è giusto che la festa del M5S sia anche una festa di ragionamento politico”. “Siamo in un percorso, e il percorso va anche ragionato insieme e deve evolvere”, ha aggiunto Fico.

Potrebbero interessarti Dl clima, Costa a TPI: "È un tassello, andrà visto insieme alla legge di stabilità" Salvini: "Stop definitivo all'ingresso della Turchia in Ue" Italia 5 stelle a Napoli con Grillo, Casaleggio e Conte: la diretta

Ha collaborato Davide Traglia