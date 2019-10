Dl clima, Costa risponde alle critiche: “È un tassello, andrà visto insieme alla legge di stabilità”

“Il dl clima non va letto come la soluzione, ma come un tassello. Andrà visto insieme alla legge di stabilità”. Con queste parole il ministro dell’Ambiente Sergio Costa replica alle critiche ricevute dai Verdi e da Greenpeace sui contenuti del nuovo decreto sul clima. Costa ha parlato ai cronisti, tra cui anche i giornalisti TPI, a margine della kermesse del Movimento Cinque Stelle, Italia 5 Stelle.

Il decreto sul clima contiene uno stanziamento di 450 milioni di euro, provenienti dalle aste verdi (il sistema di scambio delle emissioni di gas serra nella Ue, l’Ets).

“Non ha niente se non titoli propagandistici”, ha attaccato il leader dei Verdi Angelo Bonelli in una conferenza stampa alla Camera. “Mentre la Germania stanzia 100 miliardi di euro per la transizione energetica, in Italia si approva un decreto con risorse insignificanti”.

Il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio, ha invece dichiarato che: “Non è un decreto sul clima, inciderà davvero molto poco sulla lotta all’emergenza climatica in corso”.

Ma i fondi, secondo quanto dichiarato da Costa nel video, sono solo una parte di quelli che stanzierà la manovra sul tema dell’ambiente.

Ha collaborato Davide Traglia

Dl Clima, cosa prevede il decreto legge del governo Conte: tutte le novità, i principali punti

Rottamazione di auto e moto: cosa è e cosa prevede il bonus mobilità

Potrebbero interessarti Salvini: "Stop definitivo all'ingresso della Turchia in Ue" Italia 5 stelle a Napoli con Grillo, Casaleggio e Conte: la diretta Mattarella striglia l’Europa sui migranti: “Agisca o sarà travolta”

Green corner nei negozi: cosa è e cosa prevede la misura

Costa: “Il dl clima è il primo atto nella storia della Repubblica di urgenza per l’ambiente”