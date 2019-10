Dl Clima, green corner nei negozi

Il green corner nei negozi, l’angolo verde tra gli scaffali: è una delle principali misure contenute nel dl Clima che il governo discute oggi, giovedì 10 ottobre 2019, in Consiglio dei Ministri. Il decreto è una misura di particolare rilievo per il governo Conte, considerando che l’esecutivo ha messo le tematiche ambientali al centro della sua azione.

Il dl Clima prevede un incentivo per i green corner nei negozi fornendo un contributo di migliaia di euro per i commercianti.

Cosa prevede

Nella bozza che dovrebbe poi essere approvata dai ministri si parla di un contributo massimo di 5mila euro a fondo perduto per gli esercenti che nei loro negozi attrezzano angoli verdi per prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, nei propri negozi.

Il bonus verrà erogato a patto che il contenitore offerto del negoziante non sia monouso e che il periodo di durata di questo tipo di vendita sia di minimo tre anni.

L’aiuto agli esercenti viene distribuito in base all’ordine di presentazione delle domande e il limite complessivo delle risorse è di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

La conferma dell’introduzione di incentivi per i green corner è stato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un post pubblicato ieri, mercoledì 9 ottobre, sulla sua bacheca Facebook. “Avremo norme che contribuiranno a contrastare l’emergenza climatica a 360 gradi – ha spiegato : dalla rottamazione di auto e ciclomotori in favore di abbonamenti per il trasporto pubblico e l’acquisto di biciclette, incentivi per la riduzione degli imballaggi, creando dei green corner nei negozi, a partire dalle botteghe e dai mercati rionali, con un fondo destinato proprio a tutti i commercianti che saranno quindi nostri alleati nel combattere l’eccesso di imballaggi, ci sarà una forte spinta alla riforestazione urbana e ancora campagne di informazione e di formazione ambientale nelle scuole”.

“Domani inizia un percorso che coinvolgerà tutto il Paese!”, ha poi concluso Costa.

