Italia 5 Stelle: il Movimento a Napoli per festeggiare i 10 anni del partito

Sabato 12 e domenica 13 ottobre il Movimento 5 Stelle si ritrova a Napoli per l’annuale kermesse “Italia 5 Stelle”, quest’anno ancora più significativa dal momento che il partito celebra i suoi primi 10 anni di vita.

A ospitare la manifestazione sono gli spazi della Mostra d’Oltremare e dell’Arena Flegrea. Sul sito ufficiale è stato pubblicato il programma degli eventi che caratterizzeranno la kermesse nel corso dei due giorni tra spazi agorà tematici, laboratori di riuso e artigianato green, un padiglione dedicato alle attività specifiche della piattaforma di democrazia diretta Rousseau, un’area sport, una relax e un’arena in cui è previsto un grande spettacolo durante il quale si esibiranno, tra gli altri, Eugenio Bennato e Lucariello.

La scaletta degli interventi che verranno fatti dal palco principale, invece, non è stata ancora resa nota. Di certo, si sa che saranno presenti il premier Giuseppe Conte, il cofondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, il capo politico Luigi Di Maio e Davide Casaleggio.

La giornata clou è quella di sabato 12. In serata, infatti, è previsto l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dovrebbe salire sul palco insieme al capo politico nonché ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Poi dovrebbe essere la volta del presidente della Camera Roberto Fico e di Davide Casaleggio, mentre a chiudere la prima giornata di Italia 5 Stelle dovrebbe essere Beppe Grillo.

A pesare sulla kermesse, però, sono anche alcune assenze, che fanno rumore, prima fra tutte quella, data per certa, di Alessandro Di Battista. L’ex deputato M5S d’altronde non ha mai nascosto il suo dissenso per l’accordo di governo con il Pd, così come Gianluigi Paragone, anche lui assente a Napoli.

Tra coloro che diserteranno Italia 5 Stelle anche le ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo con quest’ultima che ha criticato duramente Luigi Di Maio affermando di non essersi “mai sentita veramente appoggiata dal mio capo politico”.

