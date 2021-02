I paletti di Draghi a Salvini per stare al governo

La svolta europeista di Matteo Salvini non può avvenire in 48 ore, Mario Draghi lo sa, e lo sanno anche le famiglie popolari, socialiste e liberali che nel resto d’Europa guardano con trepidazione le metamorfosi romane. In che modo il nuovo governo potrà includere nella proprio maggioranza un partito che fino a ieri ha abbracciato istanze sovraniste e che a Bruxelles è alleato con forze di estrema destra?

Un partito che solo 24 ore fa ha cambiato posizione sul regolamento che sblocca i fondi del Recovery, che ha un approccio conservatore sui diritti civili e cinico sui diritti umani, e ha spesso ostacolato il processo di integrazione europea? Tutto il contrario di quello che il premier incaricato ha in mente di fare, tutte istanze su cui la Lega e le forze che faranno parte del nuovo governo si trovano agli antipodi.

Ma l’approccio di Draghi in questi giorni è stato netto: l’ex numero uno della Bce ha imposto a ogni forza politica i suoi paletti, senza lasciarsi condizionare dai loro desiderata. Il banchiere ha delineato il suo perimetro programmatico e chi ha dato la disponibilità ad appoggiare l’esecutivo di larghe intese deve sottoscrivere questa idea, e abbracciare in questa fase le sue vedute.

Secondo un retroscena di Repubblica, nel secondo giro di consultazioni Draghi ha chiarito all’ex ministro dell’Interno qual è l’impostazione del governo che nascerà, e le condizioni per farne parte. Un governo europeista, che intende superare il metodo dell’unanimità che regola molti processi decisionali in Europa (che i sovranisti hanno sempre difeso), e favorire il trasferimento di competenze su materie concorrenti.

Il premier incaricato ha poi in mente di approvare nuove regole su diritti umani e civili e esclude l’introduzione di una “flat tax” dalla sua riforma fiscale. Draghi vorrebbe invece favorire un impianto di impronta “progressiva”. Infine c’è un altro tasto dolente, quello su cui secondo alcuni lo stesso Beppe Grillo avrebbe calcato la mano con il banchiere durante le consultazioni: la transizione ecologica. Per il garante del M5S, infatti, Salvini di ecologia “non ci ha mai capito niente”, un motivo in più per lasciarlo fuori dall’esecutivo.

Desiderio condiviso anche dagli ex alleati del Pd, i quali come è noto vorrebbero che il nuovo perimetro di maggioranza si fermasse a Forza Italia. Ma Mario Draghi non può imporre veti: dimostrerebbe così di non aver recepito fino in fondo le indicazioni del Capo dello Stato, con cui in queste ore si consulta costantemente. Va da sé che nemmeno i partiti possono dettare le proprie condizioni. Di qui la formula di Draghi di imporre i suoi paletti e la sua idea di programma: prendere o lasciare.

