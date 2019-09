Governo Conte bis news, le ultime notizie di oggi

GOVERNO CONTE BIS NEWS – È stata trovata la quadra per la squadra del governo Conte bis: le nomine dei viceministri e dei sottosegretari sono state ufficializzate. Ma nel Pd scoppia il caso dei toscani. L’ala renziana del partito protesta per la mancanza di cariche affidate a esponenti dem della Toscana, regione roccaforte per il Pd. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 14 settembre 2019, sul governo Conte bis e sulla politica italiana

Governo Conte bis news: nel Pd scoppia il caso toscani

Nel Partito democratico tiene banco la polemica per la mancanza di esponenti dem toscani nella squadra dei sottosegretari appena nominata. L’ex ministra Maria Elena Boschi va all’attacco: “Spero non sia un modo per colpire Renzi”, dice. E protestano anche diversi altri esponenti, come Andrea Romano e Simona Bonafé.

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, getta acqua sul fuoco: “Assicuro che non c’è nessun tipo di discriminazione politica, non era questo e non è mai stato questo l’obiettivo di nessuno”. Ma intanto l’ex premier Renzi starebbe valutando nuovamente l’ipotesi di una scissione: secondo un retroscena pubblicato da Repubblica, Renzi potrebbe annunciare la rottura in occasione della Leopolda, in programma dal 18 al 20 ottobre a Firenze (qui l’articolo completo).

Pd, la polemica sui toscani assenti nel governo: Renzi pensa alla scissione

Il punto di TPI dopo la nomina dei sottosegretari

Il punto di TPI da Palazzo Chigi (di Anna Ditta) dopo la nomina dei sottosegretari del governo Conte bis.

Governo ultime notizie, gli appuntamenti di oggi

Per questo weekend sono previsti due appuntamenti della Lega: Sabato 14 un’assemblea degli amministratori e governatori a Milano all’hotel Da Vinci a partire dalle ore 10:30 fino alle 13:30 circa. Domenica 15 manifestazione della Lega a Pontida “La forza di essere liberi” a partire dalle ore 10.

Governo Conte bis, che cos’è successo ieri venerdì 13 settembre

La giornata politica di ieri, venerdì 13 settembre, è stata caratterizzata dalla nomina dei sottosegretari del governo Conte bis. Sono 42 le nomine che entrano a far parte dell’esecutivo: 21 del M5S, 18 in quota Pd, due in rappresentanza di LeU e uno del Movimento Associativo Italiani all’Estero (Maie), di cui dieci viceministri: 6 dei Cinquestelle e quattro del Partito Democratico.

Sottosegretari alla Presidenza consiglio dei ministri sono Mario Turco (M5s) a cui va la delega alla Programmazione Economica e Investimenti, e Andrea Martella (Pd), che ottiene la delega all’Editoria. I viceministri sono 6 in quota M5S, 4 per il Partito democratico. Solamente quindici le donne. E per il giuramento bisognerà attendere lunedì mattina.

Un cambio di passo importante di ieri ha riguardato la decisione del nuovo governo Conte bis di eliminare la flat tax. In una lunga intervista rilasciata a Repubblica il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (ecco chi è) parla di tassa piatta definitivamente “archiviata” (“non la faremo mai”, dice) e di reddito di cittadinanza “confermato”.