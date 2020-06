Scoppia la polemica politica in Italia dopo la notizia che gli eurodeputati di Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro una risoluzione del Parlamento europeo che “condanna fermamente l’atroce morte di George Floyd negli Stati Uniti, nonché le uccisioni analoghe dovunque nel mondo” e “condanna risolutamente tutte le forme di razzismo, odio e violenza”. La risoluzione approvata a Strasburgo – con i voti a favore di Movimento Cinque Stelle, Pd e FI – chiede anche “alla Commissione e al Consiglio europeo di adottare una posizione forte e decisa contro il razzismo, la violenza e l’ingiustizia in Europa” e “sostiene le recenti proteste di massa nelle capitali e nelle città europee contro il razzismo e la discriminazione in seguito alla morte di George Floyd”.

“Al Parlamento Europeo Lega e Fratelli d’Italia votano no alla risoluzione contro il razzismo in seguito alla morte di George Floyd. Che vergogna!”, ha commentato sui suoi profili social il segretario Pd Nicola Zingaretti. “C’è chi soffia sull’odio, c’è chi, come noi, lo combatterà sempre. Per una comunità più unita”. “Trovo incredibile che Lega e Fratelli d’Italia in Europa abbiano votato contro la risoluzione su razzismo e violenza dopo il caso Floyd. Ci divide il giudizio su populismo e globalizzazione, certo. Ma soprattutto abbiamo una idea radicalmente diversa sui valori e sulla politica. Siamo orgogliosamente diversi da chi non condanna razzismo e violenza”, ha scritto invece su Facebook la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi.

“Da mesi denunciamo il fatto di avere in Italia la peggiore opposizione degli ultimi 30 anni, con questo ultimo episodio Lega e FdI non fanno che confermarlo. I partiti di Salvini e Meloni, infatti, votando contro la risoluzione di condanna dell’atroce morte di George Floyd negli Stati Uniti e di tutte le uccisioni analoghe nel mondo, hanno veramente toccato il fondo: siamo di fronte ad una destra demagogica e pericolosa, incapace persino di condannare le forme di razzismo”, hanno scritto in una nota congiunta i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue. “Mentre l’Europa si schiera, con fermezza, in difesa dei diritti umani in tutto il mondo, registriamo una destra becera che continua a strizzare l’occhio – alimentando così anche le violenze – alle peggiori pulsioni della società nonché al più becero oscurantismo. Lega e FdI si dovrebbero vergognare per il loro voto”, conclude la nota.

