Caro carburanti, Giorgetti: “Sconto di 17 centesimi solo sul gasolio”

“Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto”. Questo l’annuncio fatto ieri dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm. “Il costo dell’operazione si aggira sui 125 milioni di euro”, ha aggiunto.

“È già previsto un Cdm il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione – ha poi spiegato il Ministro – è stato inoltre prorogato fino a luglio lo sconto per gli autotrasportatori e il credito di imposta per gli agricoltori”.

“Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada – le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni -. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione”.