Fontana: “D’accordo con chi violerà i divieti per Natale”

“Una norma che non ha minimante senso”: così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato del divieto di mobilità tra Comuni il 25 dicembre introdotto dall’ultimo Dpcm. “Io credo che il giorno di Natale con questa norma si rischi di creare un disastro sociale e umano, perché ci saranno tante persone anziane che non potranno incontrare i propri figli” ha detto Fontana a Radio Padania. “È una situazione che ritengono veramente senza senso, così come ritengo senza senso che si stabilisca una data come termine ultimo per poter tornare alle proprie residenze”.

Poi il governatore leghista lombardo ha rincarato la dose in un’intervista a Libero parlando di provvedimenti folli e aggiungendo: “Sono d’accordo con chi annuncia che violerà i decreti previsti dal governo per Natale”. Parole pesanti, che potrebbero creare caos in vista delle festività. Fontana nel corso dell’intervista ha parlato di una norma insensata “dal punto di vista epidemiologico”, perché “non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco”.

Una critica forte al governo: “Ci era stato detto che avremmo ricevuto una copia del Dpcm e che poi l’avremmo discussa, invece ci siamo visti recapitare un decreto nel cuore della notte, senza la possibilità di discuterne”.

Nei confronti dell’esecutivo c’è una sola apertura: “Siamo ancora in tempo per intervenire, basta la volontà politica. L’ho chiesto al premier Conte”, ha detto il presidente della Lombardia, che si è augurato che il governo “abbia un sussulto e sistemi la norma”.

Fontana quindi si dichiara d’accordo con chi violerà un decreto varato dal governo: dichiarazioni che sanciscono lo strappo sempre più marcato tra Regione Lombardia e il Governo.

